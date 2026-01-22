Plötzlich Flammen: Einfamilienhaus fast komplett zerstört

Hagen im Bremischen - Auf einmal Feuer: Am Mittwochabend geriet das Dach eines Hauses in Niedersachsen in Brand.

Das Haus wurde von den Flammen fast komplett zerstört. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Die Ursache des Feuers sei noch unklar, teilte die Polizei Cuxhaven mit.

Das Einfamilienhaus im Kirchweg in Hagen wurde bei dem Feuer fast vollständig zerstört, obwohl die Feuerwehr beim Eintreffen sofort mit den Löscharbeiten begann.

Sowohl der 75-jährige Anwohner als auch der 23-Jährige, der das Feuer gemeldet hatte, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.