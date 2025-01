25.01.2025 12:53 Plötzlicher Rauch und Flammen: Fahrer rettet sich aus brennendem Auto

In Gernrode ist am Samstag ein Auto während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig retten, bevor die Flammen sich ausbreiteten.

Von Robert Lilge

Gernrode - Am heutigen Samstagmorgen gab es für einen Autofahrer in Gernrode (Landkreis Harz) einen großen Schreck. In Gernrode (Landkreis Harz) ist in der Nacht auf Samstag ein Auto während der Fahrt in Flammen aufgegangen. © Polizeirevier Harz Als der 25-Jährige mit seinem Suzuki gegen 2 Uhr die Quedlinburger Straße befuhr, bemerkte er etwa 500 Meter hinter dem Ortseingang Rauch und Flammen im Motorraum. Er stoppte sofort und stieg unverletzt aus dem Wagen. Schnell habe sich der Brand ausgebreitet, teilte das Polizeirevier Harz mit. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Frau zündet Bett in Krankenhaus an Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte habe der Suzuki bereits komplett in Flammen gestanden. Kameraden der Feuerwehren Gernrode und Quedlinburg konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ermittler schätzen den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 7000 Euro. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Das Auto wurde durch die Polizei beschlagnahmt und anschließend abgeschleppt.

