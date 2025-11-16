Powerbank fängt in Kinderzimmer an zu brennen: Achtjähriger muss ins Krankenhaus

Klötze - In der Nacht auf Sonntag wurde es für ein Kind in den eigenen vier Wänden in Klötze ( Altmarkkreis Salzwedel ) lebensgefährlich.

Die brennende Powerbank befand sich im Kinderzimmer eines Achtjährigen. (Symbolbild) © 123rf/perutskyi

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtet, habe dort in einem Kinderzimmer in der Heinrich-Heine-Straße eine Powerbank Feuer gefangen.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden, da die Anwohner dank der Rauchmelder frühzeitig auf den Rauch aufmerksam geworden sind, hieß es.

Größere Schäden an Möbeln und am Gebäude wurden dadurch verhindert.

Dennoch musste ein achtjähriges Kind mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht werden.