Powerbank fängt in Kinderzimmer an zu brennen: Achtjähriger muss ins Krankenhaus

Eine Powerbank hat in einem Kinderzimmer in einer Klötzer Wohnung Feuer gefangen. Ein achtjähriges Kind kam wegen des Rauchs vorsorglich in ein Krankenhaus.

Von Robert Lilge

Klötze - In der Nacht auf Sonntag wurde es für ein Kind in den eigenen vier Wänden in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) lebensgefährlich.

Die brennende Powerbank befand sich im Kinderzimmer eines Achtjährigen. (Symbolbild)
Die brennende Powerbank befand sich im Kinderzimmer eines Achtjährigen. (Symbolbild)  © 123rf/perutskyi

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtet, habe dort in einem Kinderzimmer in der Heinrich-Heine-Straße eine Powerbank Feuer gefangen.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden, da die Anwohner dank der Rauchmelder frühzeitig auf den Rauch aufmerksam geworden sind, hieß es.

Größere Schäden an Möbeln und am Gebäude wurden dadurch verhindert.

Feuer-Schock bei Ex-Bild-Chef: Haus brennt lichterloh
Feuerwehreinsätze Feuer-Schock bei Ex-Bild-Chef: Haus brennt lichterloh

Dennoch musste ein achtjähriges Kind mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht werden.

Laut Angaben der Polizei halte sich der entstandene Schaden in Grenzen. Er wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Ermittlungen zur Entstehung des Feuers wurden aufgenommen.

Titelfoto: 123rf/perutskyi

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: