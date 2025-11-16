Powerbank fängt in Kinderzimmer an zu brennen: Achtjähriger muss ins Krankenhaus
Klötze - In der Nacht auf Sonntag wurde es für ein Kind in den eigenen vier Wänden in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) lebensgefährlich.
Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtet, habe dort in einem Kinderzimmer in der Heinrich-Heine-Straße eine Powerbank Feuer gefangen.
Der Brand konnte schnell gelöscht werden, da die Anwohner dank der Rauchmelder frühzeitig auf den Rauch aufmerksam geworden sind, hieß es.
Größere Schäden an Möbeln und am Gebäude wurden dadurch verhindert.
Dennoch musste ein achtjähriges Kind mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht werden.
Laut Angaben der Polizei halte sich der entstandene Schaden in Grenzen. Er wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Ermittlungen zur Entstehung des Feuers wurden aufgenommen.
