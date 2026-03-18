Rasenmäher setzt Wohnhaus in Brand: Riesen-Schaden!

Hedersleben - Am Mittwochvormittag musste die Feuerwehr im Landkreis Harz ausrücken: Ein Rasenmäher hatte mehrere Objekte in Brand gesetzt.

Im Harz setzte ein Rasenmäher mehrere Objekte in Brand. © Polizeirevier Harz

Gegen 10.45 Uhr fing ein Rasenmäher auf einem Grundstück in der Breiten Straße in Hedersleben (Sachsen-Anhalt) aus bislang unbekannter Ursache Feuer.

Die Flammen griffen auf eine Gartenlaube, einen Carport sowie auf die Fassade des zugehörigen Einfamilienhauses über.

Insgesamt 26 Kameraden der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz und gingen gegen den Brand vor.

Das Feuer konnte glücklicherweise gelöscht werden, doch das Ausmaß ist enorm. Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, liegt der Sachschaden bei rund 150.000 Euro!

Eine 27 Jahre alte Frau erlitt eine Rauchgasintoxikation, konnte aber vor Ort medizinisch betreut werden.