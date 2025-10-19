Rauch im Zug: Regio-Bahn muss geräumt werden

Radolfzell am Bodensee - Aufgrund eines Feuers im Führerstand musste eine Regionalbahn in Baden-Württemberg geräumt werden.

Aufgrund starken Rauchgeruchs mussten die Reisenden die Bahn am Bahnhof Radolfzell verlassen. © Feuerwehr Radolfzell

Durch den Zug zog bereits ein starker Rauchgeruch, als die Bahn am Samstag im Bahnhof der Stadt Radolfzell am Bodensee notgedrungen halten und geräumt werden musste.

Grund für den Gestank war dabei ein Schwelbrand an einem elektronischen Bauteil im Cockpit, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.

Das kleine Feuer erlosch rasch, nachdem vorsorglich die Stromversorgung des Zuges gekappt wurde.