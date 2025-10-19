Wohnungsbrand in Crimmitschau: Zwei Verletzte

Rauch drang aus dem Gebäude - in der oberen Etage brach ein Feuer aus. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 6.35 Uhr zu einem Wohnhaus an der Leipziger Straße gerufen. Rauch drang aus dem Gebäude - offenbar war der Brand in der oberen Etage ausgebrochen.



Umgehend rückte die Feuerwehr aus, die Leipziger Straße musste komplett gesperrt werden. Glücklicherweise konnten alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Dennoch wurden zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf die Nebengebäude verhindern. Unklar ist derzeit noch, wie es zum Feuer kommen konnte. Die Ermittlungen laufen.



Durch den Brand wurde das Wohnhaus massiv beschädigt - Fenster gingen zu Bruch, das Innere des Gebäudes ist teils völlig verkohlt. Angaben zum Sachschaden stehen derzeit noch aus.