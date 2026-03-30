Asche auf Unrat löst Feuer aus: Einsatz in verlassenem Vierseithof in Ostsachsen
Löbau - Alarm! In der Nacht von Sonntag auf Montag musste die Feuerwehr im Löbauer Ortsteil Georgewitz (Landkreis Görlitz) anrücken. Auf einem Privatgrundstück wurde ein Brand gemeldet.
Ein Großaufgebot machte sich gegen 1.40 Uhr auf den Weg zu einem leerstehenden Vierseithof in der Straße An der Skala.
Unter Atemschutz nahmen es mehrere Löschtrupps mit den Flammen auf. Offenbar sei laut Polizei Unrat im Innenhof durch nicht ordnungsgemäß entsorgte Asche in Flammen aufgegangen.
Die Schadenhöhe könne "aufgrund der Umstände vor Ort" noch nicht beziffert werden, teilte die Polizei Görlitz auf TAG24-Anfrage mit.
Ermittelt werde nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.
Die Ortsdurchfahrt Georgewitz war laut TAG24-Infos während des Einsatzes gesperrt.
Nach Ablöschen wurde der Vierseithof von der Feuerwehr noch auf mögliche Glutnester kontrolliert, im Anschluss die Einsatzstelle der Polizei übergeben.
Erstmeldung am 30. März, 7.39 Uhr. Update um 13.22 Uhr.
Titelfoto: Montage: xcitepress/BrLau (2)