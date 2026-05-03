Rauchsäule im Erzgebirge: Was brennt hier?

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Brand im Erzgebirge: In einem Entsorgungsunternehmen in Schwarzenberg (Erzgebirge) brach am Sonntagmorgen ein Feuer aus.

Von Julian Winkler

Schwarzenberg - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Dichter Rauch stieg am Sonntagmorgen in Schwarzenberg in den Himmel. In einem Entsorgungsunternehmen brach ein Feuer aus.

In Schwarzenberg (Erzgebirge) brach am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Entsorgungsunternehmen aus.
In Schwarzenberg (Erzgebirge) brach am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Entsorgungsunternehmen aus.  © Niko Mutschmann

Gegen 8.15 Uhr rückten mehrere Feuerwehrkräfte zur Straße der Einheit aus. Dort war ein riesengroßer Müllhaufen in Brand geraten.

Aufgrund der Rauchentwicklung schlug die NINA-Warn-App Alarm. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten, hieß es.

Die Feuerwehr kämpfte mit mehreren Trupps gegen die Flammen. Dabei kam auch ein Bagger zum Einsatz, um den Müllhaufen auseinanderzuziehen.

Wie es zum Brand kommen konnte, ist noch unklar. Dennoch kommt es immer wieder zu Feuer-Alarm in Entsorgungsbetrieben - teilweise ausgelöst durch falsch entsorgte Akku-Geräte.

Titelfoto: Niko Mutschmann

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