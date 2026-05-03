Rauchsäule im Erzgebirge: Was brennt hier?

Schwarzenberg - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge : Dichter Rauch stieg am Sonntagmorgen in Schwarzenberg in den Himmel. In einem Entsorgungsunternehmen brach ein Feuer aus.

In Schwarzenberg (Erzgebirge) brach am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Entsorgungsunternehmen aus. © Niko Mutschmann

Gegen 8.15 Uhr rückten mehrere Feuerwehrkräfte zur Straße der Einheit aus. Dort war ein riesengroßer Müllhaufen in Brand geraten.



Aufgrund der Rauchentwicklung schlug die NINA-Warn-App Alarm. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten, hieß es.

Die Feuerwehr kämpfte mit mehreren Trupps gegen die Flammen. Dabei kam auch ein Bagger zum Einsatz, um den Müllhaufen auseinanderzuziehen.