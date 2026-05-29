Rauchsäule über Schwandorf: Nina und Katwarn warnen vor Brand bei Entsorgungsbetrieb

Schwandorf - Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Schwandorf in der Oberpfalz hat für eine weithin sichtbare Rauchsäule gesorgt.

Der Brand verursachte eine starke Rauchsäule. © NEWS5 / Malte Tiedemann

Rund 100 Einsatzkräfte seien am Donnerstagabend im Einsatz gewesen, teilte Kreisbrandrat Christian Demleitner auf Anfrage mit - darunter überwiegend Feuerwehrleute, aber etwa auch Kräfte des Technischen Hilfswerks.

Der Alarm ging um 20 Uhr ein. Es hätten mehrere Lagerboxen gebrannt.

Das Feuer sei gelöscht, es seien noch Nachlöscharbeiten im Gange. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

Die Bevölkerung wurde über die Warn-Apps Nina und Katwarn aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.