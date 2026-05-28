Mehrere Brände an einem Tag halten Feuerwehr im Harz auf Trab

Wegeleben - Am Mittwoch wurden in Wegeleben ( Landkreis Harz ) gleich mehrere Brände gemeldet. Die Ursache für die Feuer stellt die Beamten bislang vor ein Rätsel.

Die Ursache für die Brände ist bislang nicht bekannt. © Polizeirevier Harz

Zunächst wurden die Einsatzkräfte des Polizeireviers Harz gegen 11.11 Uhr zu einem Brand in der Quedlinburger Straße gerufen. Hier hatte ein Holzschuppen aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befand sich der Eigentümer zum Zeitpunkt des Ausbruchs in seinem Haus und wurde erst durch Anwohner darauf aufmerksam gemacht.

Durch die Flammen wurde zudem ein weiterer Nebengelass beschädigt. 20 Kameraden der umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer glücklicherweise unter Kontrolle bringen und löschen.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro.

Am Abend kam es dann zu einem weiteren Brand. Im Molkenmühlenweg war gegen 18.30 Uhr eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war das Feuer bereits gelöscht.

Neben der Laube wurde zudem ein Wohnwagen beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro.