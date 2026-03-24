Rauchschwade über Gewerbegebiet: Feuerwehr muss Brand in Werkstatt unter Kontrolle bringen

Düsseldorf - Großeinsatz für die Feuerwehr Düsseldorf am Dienstagnachmittag (24. März)! Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt.

In Düsseldorf-Flingern brannte es am Dienstagnachmittag (24. März) in einer Werkstatt. © Jan Ohmen

Wie die Feuerwehr mitteilte, sei man gegen 16.30 Uhr in die Ronsdorfer Straße im Stadtteil Flingern gerufen worden, da mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus einem Gewerbebetrieb meldeten. Zeitweise soll der Rauch sogar in großen Teilen der Landeshauptstadt zu sehen gewesen sein.

Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte dann bestätigen, dass eine Werkstatt brenne. Doch mithilfe von zwei Drehleitern und mehreren Löschtrupps konnte man das Feuer zügig unter Kontrolle bringen.

Bereits 40 Minuten nach dem die Feuerwehrleute vor Ort ankamen, konnte daher die Meldung "Feuer unter Kontrolle" an die Leitstelle gemacht werden.

Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte das Dach auf weitere Glutnester, konnten jedoch schnell Entwarnung geben.

Durch das schnelle Eingreifen konnte zudem eine Brandausbreitung verhindert werden. Auch Menschen wurden nicht verletzt.