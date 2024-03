29.03.2024 16:21 954 Rauchwolke über Landkreis Zwickau: Was brennt hier?

In Kirchberg (Landkreis Zwickau) brannte es am heutigen Freitag: Ein Unterstand geriet in Brand, die Feuerwehr musste anrücken.

Von Julian Winkler

Kirchberg - Eine große Rauchwolke war am heutigen Karfreitag über der Gemeinde Kirchberg im Landkreis Zwickau zu sehen. Ein Unterstand, in dem offenbar Holz gelagert war, brannte vollständig ab. Über Kirchberg (Landkreis Zwickau) war am heutigen Freitag eine große Rauchwolke zu sehen. © André März Gegen 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Hirschfelder Straße im Ortsteil Stangengrün gerufen. Dort war ein Unterstand in Brand geraten. Schnell begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. "Verletzt wurde niemand", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Ein Unterstand war in Brand geraten, zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten an. © André März Wie es zum Band kommen konnte, ist bislang unklar.

Titelfoto: André März