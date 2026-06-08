Rauchwolke über Stadt: Feuer sorgt für Großeinsatz in Rüsselsheim

Rüsselsheim - Große Rauchwolke! Am Montagabend befindet sich ein Großaufgebot von Feuerwehr , Rettungsdienst und Polizei in der Obergasse im Rüsselsheimer Stadtteil Königsstädten im Einsatz. Grund ist ein Brand.

Die Rauchwolke über Rüsselsheim ist weit sichtbar. © 5VISION.NEWS

Laut Polizeipräsidium Südhessen steht seit 17.30 Uhr eine Scheune in Vollbrand.

Die Flammen haben sich den Angaben nach mittlerweile auch auf eine Wohnung in einem Nachbargebäude ausgebreitet.

Mehrere Tiere konnten von den Einsatzkräften aus der Scheune in Sicherheit gebracht werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei wurden durch das Feuer keine Anwohner verletzt.