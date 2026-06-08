Warn-App schlägt wegen Rauchwolke über Industriegebäude Alarm

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Am Montagmittag ist in einem Industriegebäude in Zwönitz ein Feuer ausgebrochen.

Von Sarah Fuchs

Zwönitz - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge!

In einem Industriegebäude in Zwönitz ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)
In einem Industriegebäude in Zwönitz ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Am frühen Montagnachmittag schlug die NINA-Warn-App im Erzgebirge Alarm: chemische Gefahr!

Über einem Industriegebäude in Zwönitz stieg eine Rauchwolke auf.

Anwohner werden angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten.

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Zudem soll das Gebiet weiträumig gemieden werden.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ist es zu keinem Brand gekommen. Weitere Details zum Einsatz sind derzeit weiterhin nicht bekannt.

Erstmeldung: 8. Juni, 14.07 Uhr; letzte Aktualisierung: 14.31 Uhr

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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