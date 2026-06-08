08.06.2026 14:07 Warn-App schlägt wegen Rauchwolke über Industriegebäude Alarm

Am Montagmittag ist in einem Industriegebäude in Zwönitz ein Feuer ausgebrochen.

Von Sarah Fuchs

Zwönitz - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge!

In einem Industriegebäude in Zwönitz ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Am frühen Montagnachmittag schlug die NINA-Warn-App im Erzgebirge Alarm: chemische Gefahr! Über einem Industriegebäude in Zwönitz stieg eine Rauchwolke auf. Anwohner werden angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten. Feuerwehreinsätze Balkonbrand greift auf Dachstuhl über: Haus nicht bewohnbar Zudem soll das Gebiet weiträumig gemieden werden.