Warn-App schlägt wegen Rauchwolke über Industriegebäude Alarm
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Zwönitz - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge!
Am frühen Montagnachmittag schlug die NINA-Warn-App im Erzgebirge Alarm: chemische Gefahr!
Über einem Industriegebäude in Zwönitz stieg eine Rauchwolke auf.
Anwohner werden angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten.
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Zudem soll das Gebiet weiträumig gemieden werden.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ist es zu keinem Brand gekommen. Weitere Details zum Einsatz sind derzeit weiterhin nicht bekannt.
Erstmeldung: 8. Juni, 14.07 Uhr; letzte Aktualisierung: 14.31 Uhr
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa