Feuer in Hotel: Brandursache steht fest
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Von Jonas-Erik Schmidt
Königswinter (Nordrhein-Westfalen) - Ein Feuer in der Tiefgarage eines Hotels in Königswinter ist mutmaßlich auf einen technischen Defekt an einem Auto zurückzuführen.
Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Polizei.
Das Hotel war am Samstagnachmittag evakuiert worden, nachdem zwei Autos in einer Tiefgarage unter dem Hotelgebäude in Brand geraten waren. Daraufhin verbreitete sich starker Rauch.
Unter den Menschen, die in Sicherheit gebracht wurden, befand sich nach Angaben von Polizei und Feuerwehr auch eine größere Feiergesellschaft.
Feuerwehreinsätze Flammen hinterlassen Schaden an BMW und der Straße
Verletzte gab es bei dem größeren Feuerwehreinsatz nicht. Am Samstagabend konnte der Hotelbetrieb dann auch wieder aufgenommen werden.
Titelfoto: Niklas Treppner/dpa