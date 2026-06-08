Feuer in Hotel: Brandursache steht fest

Königswinter (Nordrhein-Westfalen) - Ein Feuer in der Tiefgarage eines Hotels in Königswinter ist mutmaßlich auf einen technischen Defekt an einem Auto zurückzuführen.

In Königswinter hat die Tiefgarage eines Hotels gebrannt. Jetzt steht auch die Ursache fest. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Polizei.

Das Hotel war am Samstagnachmittag evakuiert worden, nachdem zwei Autos in einer Tiefgarage unter dem Hotelgebäude in Brand geraten waren. Daraufhin verbreitete sich starker Rauch.

Unter den Menschen, die in Sicherheit gebracht wurden, befand sich nach Angaben von Polizei und Feuerwehr auch eine größere Feiergesellschaft.



