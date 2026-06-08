Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Holzstapel brennt in Firmenhalle

Schwarzenberg - Am Montagabend mussten die Feuerwehren im Erzgebirge zu einem Brand in Schwarzenberg ausrücken.

Nachdem das Feuer gelöscht war, öffneten die Einsatzkräfte die Rauchabzugsanlage und belüfteten die Halle. © Niko Mutschmann

Nach ersten Informationen war in einer Firmenhalle an der Schneeberger Straße ein Holzstapel in Brand geraten. Mitarbeiter eines benachbarten Unternehmens bemerkten das Feuer gegen 18.30 Uhr.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Nachdem die Flammen aus waren, öffneten sie die Rauchabzugsanlage und belüfteten die Halle.

Verletzte gab es nicht. Zum Brandausbruch sollen sich keine Personen mehr in der Firma aufgehalten haben.

Neben den Feuerwehren aus Schwarzenberg, Neuwelt, Sachsenfeld und Heide waren auch der diensthabende Kreisbrandmeister, die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort.