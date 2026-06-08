Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Holzstapel brennt in Firmenhalle
Schwarzenberg - Am Montagabend mussten die Feuerwehren im Erzgebirge zu einem Brand in Schwarzenberg ausrücken.
Nach ersten Informationen war in einer Firmenhalle an der Schneeberger Straße ein Holzstapel in Brand geraten. Mitarbeiter eines benachbarten Unternehmens bemerkten das Feuer gegen 18.30 Uhr.
Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Nachdem die Flammen aus waren, öffneten sie die Rauchabzugsanlage und belüfteten die Halle.
Verletzte gab es nicht. Zum Brandausbruch sollen sich keine Personen mehr in der Firma aufgehalten haben.
Neben den Feuerwehren aus Schwarzenberg, Neuwelt, Sachsenfeld und Heide waren auch der diensthabende Kreisbrandmeister, die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort.
Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Es liegen auch noch keine Angaben vor, ob bei dem Brand ein Schaden entstanden ist.
Titelfoto: Niko Mutschmann