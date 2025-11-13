Reifenlager nahe A14 in Vollbrand: Anwohner per Warn-App informiert

Könnern - In Könnern im Salzlandkreis kämpfen am Donnerstag Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen eines brennenden Reifenlagers.

Wie genau es zu dem Brand in dem Silo kam, ist noch unklar. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Alsleben

24 Einsatzfahrzeuge mehrerer Ortsfeuerwehren der Stadt Könnern sowie der Stadt Bernburg seien vor Ort im Einsatz, teilte die Leitstelle des Salzlandkreises mit.

Demnach stehe ein landwirtschaftliches Silo in der Nähe der Autobahn 14, in dem Reifen gelagert werden, in Vollbrand.

Anwohner wurden per Warn-App wegen starker Rauchentwicklung und gefährlicher Brandgase dazu aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Verletzte gebe es bislang nicht, teilte die Leitstelle weiter mit.