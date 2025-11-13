Reifenlager nahe A14 in Vollbrand: Anwohner per Warn-App informiert

Ein Silo voller Reifen unweit der Autobahn steht lichterloh in Flammen - die Warn-App schlägt Alarm. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.

Von Sebastian Münster

Könnern - In Könnern im Salzlandkreis kämpfen am Donnerstag Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen eines brennenden Reifenlagers.

Wie genau es zu dem Brand in dem Silo kam, ist noch unklar.
Wie genau es zu dem Brand in dem Silo kam, ist noch unklar.  © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Alsleben

24 Einsatzfahrzeuge mehrerer Ortsfeuerwehren der Stadt Könnern sowie der Stadt Bernburg seien vor Ort im Einsatz, teilte die Leitstelle des Salzlandkreises mit.

Demnach stehe ein landwirtschaftliches Silo in der Nähe der Autobahn 14, in dem Reifen gelagert werden, in Vollbrand.

Anwohner wurden per Warn-App wegen starker Rauchentwicklung und gefährlicher Brandgase dazu aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Feuer auf Terrasse: Was sorgt hier für grelle Flammen?
Feuerwehreinsätze Feuer auf Terrasse: Was sorgt hier für grelle Flammen?

Verletzte gebe es bislang nicht, teilte die Leitstelle weiter mit.

Anwohner wurden per App aufgefordert, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten.
Anwohner wurden per App aufgefordert, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten.  © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Könnern

Ob die starke Rauchentwicklung auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der nahe gelegenen Autobahn hat, werde derzeit durch die Polizei geprüft. Der Einsatz vor Ort dauert an.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Alsleben

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: