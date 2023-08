17.08.2023 13:21 Rentnerin vergisst fünf Stunden lang, den Herd auszuschalten - mit heftigen Folgen

In einer Wohnung in Euskirchen hat eine Rentnerin fünf Stunden lang vergessen, ihren Herd auszuschalten. Dann rückte die Feuerwehr an.

Von Nicole Reich

Euskirchen - Eine Rentnerin (84) aus Euskirchen hat gegen Mitternacht vergessen, ihren Herd auszuschalten, und ihren Fehler erst fünf Stunden später bemerkt. Die Feuerwehr musste in Euskirchen einen Schwelbrand löschen, nachdem eine Rentnerin (84) vergessen hatte, ihren Herd auszustellen. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Zu diesem Zeitpunkt - in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags - war in der Küche längst ein Schwelbrand entstanden. Skurril ist dabei, dass die 84-jährige Bewohnerin den Rauch nach Schilderung eines Feuerwehr-Sprechers bereits gegen drei Uhr bemerkt hatte, als der Feuermelder anschlug. Trotzdem kam sie offensichtlich nicht auf die Idee, den Herd auszuschalten. Feuerwehreinsätze Beliebte Gaststätte brennt nieder: Wirt meldet sich mit emotionalen Worten Erst als ein Nachbar aus dem Mehrfamilienhaus in der Frauenberger Straße gegen fünf Uhr auf den piependen Rauchmelder aufmerksam wurde, alarmierte dieser die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten an und löschten den Schwelbrand, der bereits einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht hatte. Die Rentnerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: 123RF/kzenon