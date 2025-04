Retter kamen zu spät: Feuersbrunst endet tragisch

Schlüchtern - Flammen-Inferno mit tragischem Ausgang am heutigen Donnerstag in Südosthessen . Bei einem Gebäudebrand konnten die anwesenden Einsatzkräfte das Leben zweier Katzen nicht mehr retten. Es entstand zudem massiver Sachschaden.

Ein Teil des Gebäudes wurde durch das Feuer nahezu komplett zerstört. © Fuldamedia

Wie ein Polizeisprecher wenige Stunden nach dem Vorfall berichtete, waren Polizei und Feuerwehr am frühen Morgen gegen 2.45 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus im Bornkresseweg in Kressenbach, einem Ortsteil von Schlüchtern, beordert worden.

Als die Retter kurz darauf anrückten, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, die Anwohner hatten sich aber bereits eigenständig und unverletzt aus selbigem befreit. Lediglich eine Person klagte aufgrund der Ereignisse über Unwohlsein und wurde medizinisch versorgt.

Für zwei tierische Hausbewohner kam hingegen jegliche Hilfe zu spät. Zwei Katzen konnten nicht mehr rechtzeitig aus dem Wohnhaus geborgen werden und fielen den Flammen zum Opfer.