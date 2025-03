Rettungsheli im Einsatz: Angler will Feuer löschen - und stürzt in die Flammen

Rettungskräfte waren mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. © xcitepress/Brlau

Ersten Informationen zufolge war der 70-Jährige am späten Donnerstagnachmittag auf dem Weg zum Angeln in einem Waldstück an der Ortsverbindungsstraße Altdöbern-Reddern auf ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer aufmerksam geworden.

Noch vor Eintreffen der bereits alarmierten Feuerwehr habe er wohl selbst versucht, ein Ausbreiten der Flammen auf die umliegende Fläche zu verhindern.

Nach Angaben mehrerer Augenzeugen soll der Mann dabei aber aus bislang noch ungeklärter Ursache gestürzt und ins Feuer gefallen sein.