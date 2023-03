28.03.2023 18:47 Rettungsversuch kommt zu spät! Frau stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Am Montagmittag ist eine Frau bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Preetz ums Leben gekommen. Sie hatte noch selbst den Notruf gewählt.

Von Bastian Küsel

Preetz - Schrecklich! Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Preetz (Kreis Plön) ist am Montagmittag eine Frau ums Leben gekommen. Am Montagmittag ist eine Frau bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Preetz ums Leben gekommen. Sie hatte noch selbst den Notruf gewählt. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Wie die Polizei mitteilte, meldete sich die Frau gegen 12 Uhr selbst bei der Regionalleitstelle und gab an, dass ihre Wohnung im Ragniter Ring brennen würde und sie aufgrund der Flammen nicht flüchten könnte. Zahlreiche Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg zum Ort des Geschehens. Beamte der Polizei waren als Erstes vor Ort und versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Die Kräfte hatten jedoch keinen Erfolg, zogen sich bei ihrem Rettungsversuch zudem noch eine Rauchvergiftung zu. Feuerwehreinsätze Feuerwehr löscht Auto in Vollbrand: Erschreckender Fund wirft Fragen auf Die Bewohnerin konnte durch die Feuerwehr schließlich nur noch leblos in der Wohnung aufgefunden werden. Ihr Leichnam befindet sich bereits in der Kieler Rechtsmedizin. Das Wohnzimmer der Wohnung brannte vollständig aus. Die übrigen Wohnungen blieben jedoch weitestgehend unversehrt, sodass die Bewohner noch am selben Tag zurück in diese konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: David Inderlied/dpa