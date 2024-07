Riesige Rauchsäule weithin sichtbar: Feuer in Unternehmen für Kräuter-Mischungen

Landkreis Kitzingen - Rauch und Flammen sah man schon von Weitem: In einer Firma für Kräutermischungen in Unterfranken ist am Vormittag des heutigen Montags ein Feuer ausgebrochen.

Die riesige Rauchsäule war weithin sichtbar. © NEWS5 / N5 DESK

Von den dort eingesetzten Mitarbeitern sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei den Löscharbeiten habe sich aber ein Feuerwehrmann am Unterarm eine leichte Verletzung zugezogen. Insgesamt seien rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.



Zur möglichen Brandursache und der Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Die Produktion von luftgetrockneten Kräutern, Gemüsen und Gewürzen wurde nach Angaben eines Sprechers der Kräuter Mix GmbH eingestellt.

Wann das Unternehmen mit Sitz in Abtswind wieder produzieren wird, stand zunächst nicht fest. Die Feuerwehr sei voraussichtlich noch bis Dienstagvormittag auf dem Gelände im Einsatz, so der Polizeisprecher am Nachmittag. Brandsachverständige könnten frühestens am Dienstag oder Mittwoch die Halle begehen und nach der Ursache für das Feuer suchen.

Die Flammen waren gegen 11.20 Uhr bemerkt worden. Sofort seien alle Mitarbeitende in Sicherheit gebracht worden, so der Polizeisprecher weiter.