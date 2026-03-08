Riesige Rauchwolke in Bautzner Innenstadt: Feuerwehr kämpft gegen Flammen

Bautzen - Ein Brand in der Bautzner Innenstadt hat am Samstagnachmittag für ordentlich Aufsehen gesorgt.

Die Kameraden der Feuerwehr rückten den Flammen unter schwerem Atemschutz auf die Pelle. © LausitzNews.de/Florian Nicks

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 16 Uhr in einem Hinterhof auf der Taucherstraße zwischen mehreren Nebengebäuden aus. Über der Bautzner Altstadt stieg eine große schwarze Rauchwolke empor, die schon von Weitem sichtbar war.

Die Bautzner Feuerwehr rückte mit rund 34 Einsatzkräften an, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 bestätigte. Weil der Schuppen direkt an Wohnhäuser und weitere Nebengebäude grenzte, mussten die Helfer schnell handeln.

Um zu verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Häuser übergreifen, erfolgten die Löscharbeiten von mehreren Seiten. Durch die starke Rauchentwicklung konnten die Feuerwehrleute nur unter schwerem Atemschutz arbeiten.

Trotzdem gelang es den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen zu verhindern.