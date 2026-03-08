Riesige Rauchwolke in Bautzner Innenstadt: Feuerwehr kämpft gegen Flammen
Bautzen - Ein Brand in der Bautzner Innenstadt hat am Samstagnachmittag für ordentlich Aufsehen gesorgt.
Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 16 Uhr in einem Hinterhof auf der Taucherstraße zwischen mehreren Nebengebäuden aus. Über der Bautzner Altstadt stieg eine große schwarze Rauchwolke empor, die schon von Weitem sichtbar war.
Die Bautzner Feuerwehr rückte mit rund 34 Einsatzkräften an, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 bestätigte. Weil der Schuppen direkt an Wohnhäuser und weitere Nebengebäude grenzte, mussten die Helfer schnell handeln.
Um zu verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Häuser übergreifen, erfolgten die Löscharbeiten von mehreren Seiten. Durch die starke Rauchentwicklung konnten die Feuerwehrleute nur unter schwerem Atemschutz arbeiten.
Trotzdem gelang es den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen zu verhindern.
Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 50.000 Euro geschätzt
Der betroffene Schuppen brannte vollständig aus. In dem Gebäude befanden sich abgestellte Fahrräder sowie weiteres Inventar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt.
Warum das Feuer ausbrach, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Fotomontage/LausitzNews.de/Florian Nicks