Riesige Rauchwolke: Recycling-Betrieb steht in Flammen

Eine Lagerhalle in Appenweiler bei Offenburg ist am Donnerstagabend in Brand geraten.

Appenweier - Eine Lagerhalle in Appenweiler (Ortenaukreis) bei Offenburg ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Die Feuerwehr war bis in die tiefe Nacht am Einsatzort beschäftigt. © Christian Kornmeier MiBaTV / EinsatzReport24 Das Feuer in der Halle eines Recycling-Betriebes wurde gegen 19.15 Uhr gemeldet. Kurz darauf geriet sie laut Polizei in Vollbrand. Die entstandene Rauchwolke war noch weit entfernt zu erkennen. Personen wurden laut aktuellem Stand keine verletzt. Der Sachschaden ist bislang unklar. Die Brandursache soll nun ermittelt werden. Für die Bevölkerung soll keine Gefahr bestanden haben. © Christian Kornmeier MiBaTV / EinsatzReport24 Der Brand konnte erst nach mehreren Stunden vollständig gelöscht werden.

