Wohnungsbrand im Erzgebirge: Sieben Personen im Krankenhaus

Neuwürschnitz - Nach einem Küchenbrand im Erzgebirge am Donnerstagabend ist die betroffene Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. © André März

Gegen 20.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Neuwürschnitz in die Oberwürschnitzer Straße gerufen.

Dort war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Anwohner bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr.

Das Feuer in der Küche der betroffenen Wohnung wurde umgehend gelöscht. Anschließend wurden das Haus und die Brandwohnung mit einem Lüfter belüftet.

Da die sieben Bewohner den Brandrauch eingeatmet hatten, kamen sie zur Kontrolle ins Krankenhaus.