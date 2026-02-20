Wohnungsbrand im Erzgebirge: Sieben Personen im Krankenhaus
Neuwürschnitz - Nach einem Küchenbrand im Erzgebirge am Donnerstagabend ist die betroffene Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar.
Gegen 20.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Neuwürschnitz in die Oberwürschnitzer Straße gerufen.
Dort war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Anwohner bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr.
Das Feuer in der Küche der betroffenen Wohnung wurde umgehend gelöscht. Anschließend wurden das Haus und die Brandwohnung mit einem Lüfter belüftet.
Da die sieben Bewohner den Brandrauch eingeatmet hatten, kamen sie zur Kontrolle ins Krankenhaus.
Brandursachenermittler am Freitag vor Ort
Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden ist laut Polizeiinformationen derzeit noch nicht bekannt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Laufe des Freitags wird ein Brandursachenermittler vor Ort sein und die Brandstelle untersuchen.
Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und Notarzt, 48 Einsatzkräfte der Feuerwehren Neuwürschnitz, Oelsnitz und Hohndorf sowie der diensthabende Kreisbrandmeister.
Titelfoto: André März (2)