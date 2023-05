Rohbau-Dachstuhl fängt Feuer: Brand muss aufwendig gelöscht werden

Neuss - Die Neusser Feuerwehr ist in der Nacht zu Sonntag zu einem Dachstuhlbrand in einem Rohbau-Gebäude alarmiert worden. Das Feuer drohte sich auszubreiten.

Die Neusser Feuerwehr war mit rund 30 Kräften im Einsatz. © Feuerwehr Neuss

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, waren die Kameraden in der Nacht gegen 1.50 Uhr über den Brand in dem Gebäude an der Saalestraße in Neuss-Derikum informiert worden.

Als die Kräfte dann wenig später an dem Rohbau eintrafen, stand ein Teil des Dachstuhls in Brand, während das Feuer drohte, auch auf weitere Dachbereiche überzugreifen.

Die Kameraden begannen daraufhin umgehend mit den Löscharbeiten und verhinderten somit eine Ausbreitung der Flammen. Das Feuer habe jedoch aufwendig abgelöscht werden müssen, da Teile des Dachs demontiert werden mussten, um an den Brandherd und weitere Glutnester zu gelangen.

"Die Einsatzkräfte waren bis in die frühen Morgenstunden vor Ort, um das Feuer vollständig zu löschen und Glutnester zu beseitigen", wie der Sprecher schilderte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Dir Ursache des Brands ist bislang unklar. Die Polizei habe diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen, hieß es.