Schaden siebenstellig! Sporthalle brennt – 120 Einsatzkräfte vor Ort

Laudenbach - Bei einem Brand in einer Sporthalle in Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Brand einer Sporthalle in Laudenbach © Priebe/pr-video/dpa

Nach Aussage eines Feuerwehrsprechers seien rund 120 Einsatzkräfte wegen der Flammen im Einsatz gewesen.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand von außen unter anderem mit drei Drehleitern und einem Teleskopmast. Ein Innenangriff sei nicht möglich gewesen.

Die Flammen entstanden aus zunächst unbekannter Ursache. Hierzu ermittele die Kriminalpolizei. Ersten Ermittlungen zufolge gab es vor Brandausbruch eine Veranstaltung mit über 60 Menschen in einem Nebenraum der Halle.