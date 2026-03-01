Feuer-Inferno im Norden: Transporter lichterloh in Flammen

Celle - Einsatz für die Feuerwehr : Am frühen Sonntagmorgen mussten die Kräfte ein Flammen-Inferno in Celle ( Niedersachsen ) bekämpfen.

In Celle hat am frühen Sonntagmorgen ein Transporter lichterloh gebrannt. © Freiwillige Feuerwehr Celle

Wie die Kameraden mitteilten, waren sie gegen 5 Uhr morgens zu einem unklaren Feuerschein in die Katzbachstraße im Ortsteil Westercelle alarmiert worden.

Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte einen abgestellten Transporter, der bereits lichterloh brannte - glücklicherweise bestand die Gefahr einer Brandausbreitung nicht.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, die schließlich Erfolg zeigten. Unter Atemschutz gelang es den Kameraden, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand.