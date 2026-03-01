Feuer-Inferno im Norden: Transporter lichterloh in Flammen

In Celle hat am Sonntagmorgen ein Transporter lichterloh gebrannt. Der Feuerwehr gelang es unter Atemschutz, die Flammen mit vereinten Kräften zu löschen.

Von Bastian Küsel

Celle - Einsatz für die Feuerwehr: Am frühen Sonntagmorgen mussten die Kräfte ein Flammen-Inferno in Celle (Niedersachsen) bekämpfen.

In Celle hat am frühen Sonntagmorgen ein Transporter lichterloh gebrannt.  © Freiwillige Feuerwehr Celle

Wie die Kameraden mitteilten, waren sie gegen 5 Uhr morgens zu einem unklaren Feuerschein in die Katzbachstraße im Ortsteil Westercelle alarmiert worden.

Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte einen abgestellten Transporter, der bereits lichterloh brannte - glücklicherweise bestand die Gefahr einer Brandausbreitung nicht.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, die schließlich Erfolg zeigten. Unter Atemschutz gelang es den Kameraden, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Der Feuerwehr gelang es unter Atemschutz, die Flammen mit vereinten Kräften zu löschen.  © Freiwillige Feuerwehr Celle

Zur Brandursache konnte die Feuerwehr wie gewohnt keine Angaben machen. Die Polizei hat bereits entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

