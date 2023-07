05.07.2023 21:54 So ein Sch***e! Arbeiter stürzt in vier Meter tiefen Kläranlagen-Behälter

Glück im Unglück hatte am Mittwoch ein Arbeiter eines Klärwerks in Hünfeld (Hessen). Nach einem Sturz in einen vier Meter tiefen Behälter, blieb er unverletzt.

Von Angelo Cali

Hünfeld - Das lief ziemlich sch***! Ein Angestellter eines Klärwerks in Hünfeld stürzte am heutigen Mittwoch in einen Behälter der Anlage. Erst die Feuerwehr konnte die Situation bereinigen. Der glimpflich verlaufene Arbeitsunfall ereignete sich während Reinigungsarbeiten am Klärwerk-Behälter. (Symbolbild) © 123RF/dedmityay Wie ein Sprecher des osthessischen Polizeipräsidiums mitteilte, war es gegen 16.15 Uhr in der Kläranlage im Breitzbacher Weg zum Arbeitsunfall gekommen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der Verunfallte und zwei seiner Kollegen zu Reinigungsarbeiten in dem vier Meter tiefen Behältnis. Urplötzlich verlor dabei einer der drei Arbeiter den Halt und stürzte die gesamte Tiefer des Behälters hinab. Während seine Mitarbeiter umgehend die Rettungskräfte alarmierten, versuchten sie sich selbst an einer Bergung. Die verzweifelten Versuche blieben jedoch erfolglos, sodass erst die angerückten Feuerwehrkräfte für Erlösung beim Abgestürzten sorgen konnten. Obwohl alle Beteiligten körperlich unversehrt blieben, kamen sie allesamt vorsorglich ins Krankenhaus, da sie aufgrund des üblen Geruchs über Übelkeit klagten.

