Scheune brennt lichterloh: Groß-Einsatz der Feuerwehr bei Darmstadt

Darmstadt/Roßdorf - Rote Feuerglut erhellte die Nacht: In der Gemeinde Roßdorf bei Darmstadt stand eine Scheune in Vollbrand, ein Mann wurde verletzt.

Sämtliche Anwohner mussten angesichts des Brandes vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Ein 45-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen "durch eine herab tropfende Flüssigkeit, als er nochmal in sein Haus zurückging, um etwas zu holen", wie ein Sprecher erklärte.

Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache gegen 1.20 Uhr in der Nacht zum heutigen Sonntag im Ortsteil Gundernhausen aus, wie die Polizei in Südhessen mitteilte.

Die Scheune in Roßdorf-Gundernhausen wurde unterdessen ein Raub der Flammen, wie auch auf Fotos vom Unglücksort zu sehen ist.

"Die Feuerwehr hält einen Sachschaden in einem niedrigen sechsstelligen Bereich für möglich", fügte der Polizeisprecher hinzu. Eine genauere Einschätzung des Schadens liegt noch nicht vor. Ebenso ist noch unbekannt, was in der abgebrannten Scheune gelagert wurde.

Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei sollen am morgigen Montag beginnen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0615463300 bei den Beamten zu melden.