Scheune steht in Vollbrand: 200.000 Euro Schaden

Markgröningen - Ein Feuer in einer Scheune im Hardt- und Schönbühlhof im Landkreis Ludwigsburg hat am Samstagabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Die Scheune stand bei Ankunft der Feuerwehr bereits in Vollbrand. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Die Einsatzkräfte griffen gegen 18.23 Uhr schnell ein und konnten so noch rechtzeitig verhindern, dass die Flammen auf anliegende Gebäude übergriffen, wie die Polizei mitteilte.

Die Scheune selbst stand demnach schon in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Sie brannte voll aus, Menschen oder Tiere waren nicht in Gefahr.

Laut der Mitteilung wurden durch die Hitze und die Löscharbeiten auch umliegende Gebäude, ein abgestellter Anhänger und Verkehrseinrichtungen in der Nähe beschädigt.