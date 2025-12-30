Scheunenbrand im Norden: Schaden auf mehrere 100.000 Euro geschätzt

In Friedrichskoog brennt eine Scheune aus. Die Polizei schätzt den Schaden sehr hoch ein.

Von Nina Becker

Friedrichskoog - Bei einem Brand einer Scheune in Friedrichskoog (Schleswig-Holstein) ist ein sehr hoher Schaden entstanden.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, brannte die Scheune in der Nacht ab. Auch die dort gelagerte Technik sei zerstört worden.

Bei dem Brand wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.

Die Ursache des Feuers ist bisher nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr ist noch vor Ort.

