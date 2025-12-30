Scheunenbrand im Norden: Schaden auf mehrere 100.000 Euro geschätzt

Friedrichskoog - Bei einem Brand einer Scheune in Friedrichskoog ( Schleswig-Holstein ) ist ein sehr hoher Schaden entstanden.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. © Florian Sprenger

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, brannte die Scheune in der Nacht ab. Auch die dort gelagerte Technik sei zerstört worden.

Insgesamt wird der Schaden laut Polizei auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.