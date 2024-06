01.06.2024 18:48 Schiff fährt in Schleuse gegen Kaimauer: große Mengen Öl im Main

Feuerwehr-Großeinsatz auf dem Main in Unterfranken: Ein Schiff ist in einer Schleuse gegen die Kaimauer gefahren und hat in der Folge große Mengen Öl verloren.

Von Marc Thomé

Kleinostheim - In Kleinostheim im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg ist ein Schiff auf dem Main beim Einfahren gegen die Mauer der Schleuse gestoßen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot angerückt, um die Betriebsstoffe auf dem Main zu beseitigen. © 5VISION.NEWS Dadurch entstand laut einem Sprecher der Feuerwehr ein etwa 50 Zentimeter langer Riss im Schiffsrumpf, durch den sich große Mengen Öl und andere Betriebsstoffe in den Main ergossen. Das Schiff sei aber stabil. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist laut Polizei noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Wasserschutzpolizei. Die Feuerwehren aus Kleinostheim und den angrenzenden Ortschaften rückten mit einem Großaufgebot an, um das Leck im Schiff abzudichten und die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf dem Wasser zu beseitigen. Für den mehrstündigen Einsatz musste der Schiffsverkehr vorübergehend eingestellt werden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS