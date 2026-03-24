Schlimmer Arbeitsunfall: Mann (†54) durch Stromschlag getötet

Trauriges Unglück im Jerichower Land: Am Montagabend kam ein Mann nach einem Stromschlag ums Leben.

Von Lena Schubert

Loburg - Trauriges Unglück im Jerichower Land: Am Montagabend kam ein Mann durch einen Stromschlag ums Leben.

Im Jerichower Land kam ein Mann durch einen Stromschlag ums Leben. (Symbolbild)
Im Jerichower Land kam ein Mann durch einen Stromschlag ums Leben. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Der Arbeitsunfall ereignete sich auf dem Gelände eines ehemaligen Schweinemastbetriebs in Loburg (Sachsen-Anhalt).

Dabei kam ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer vermutlich durch einen Stromschlag ums Leben, teilte das Polizeirevier Jerichower Land auf TAG24-Anfrage mit.

Nähere Details zum Vorfall nannten die Beamten am Dienstagvormittag noch nicht. Die Volksstimme will aber erfahren haben, dass der Fahrer die Ladefläche seines Schleppers unter einer Hochspannungsleitung nach oben gefahren und dadurch den Schlag erlitten hatte.

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Nach dem Stromschlag war der Lkw in Brand geraten - ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Montagabend im Einsatz.

Für den 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Unglück aufgenommen.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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