Schlimmer Arbeitsunfall: Mann (†54) durch Stromschlag getötet
Loburg - Trauriges Unglück im Jerichower Land: Am Montagabend kam ein Mann durch einen Stromschlag ums Leben.
Der Arbeitsunfall ereignete sich auf dem Gelände eines ehemaligen Schweinemastbetriebs in Loburg (Sachsen-Anhalt).
Dabei kam ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer vermutlich durch einen Stromschlag ums Leben, teilte das Polizeirevier Jerichower Land auf TAG24-Anfrage mit.
Nähere Details zum Vorfall nannten die Beamten am Dienstagvormittag noch nicht. Die Volksstimme will aber erfahren haben, dass der Fahrer die Ladefläche seines Schleppers unter einer Hochspannungsleitung nach oben gefahren und dadurch den Schlag erlitten hatte.
Nach dem Stromschlag war der Lkw in Brand geraten - ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Montagabend im Einsatz.
Für den 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Unglück aufgenommen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa