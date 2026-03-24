Feuerwehreinsätze im Erzgebirge: Angebranntes Essen, Garage abgefackelt

Grünhain-Beierfeld/Königswalde - Feuerwehreinsätze im Erzgebirge ! Am Montagabend löste in Grünhain-Beierfeld angebranntes Essen den Einsatz aus und in der Nacht stand dann in Königswalde eine Garage in Flammen.

In Grünhain musste die Feuerwehr am Montagabend in den Brunnweg ausrücken. © Niko Mutschmann

Durch einen Rauchmelder wurde die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr nach Grünhain in den Brunnweg alarmiert.

Dort gab es eine starke Rauchentwicklung, Auslöser war offenbar angebranntes Essen. Es kam laut Polizei zu keinem Wohnungsbrand. Einsatzkräfte brachten das angebrannte Essen ins Freie und belüfteten anschließend die Wohnung.

Die Mieterin (61) der Wohnung wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren der diensthabende Kreisbrandmeister, die Freiwilligen Feuerwehren aus Grünhain, Beierfeld und Waschleithe sowie die Hauptwache Schwarzenberg.

Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.