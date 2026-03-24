Feuerwehreinsätze im Erzgebirge: Angebranntes Essen, Garage abgefackelt
Grünhain-Beierfeld/Königswalde - Feuerwehreinsätze im Erzgebirge! Am Montagabend löste in Grünhain-Beierfeld angebranntes Essen den Einsatz aus und in der Nacht stand dann in Königswalde eine Garage in Flammen.
Durch einen Rauchmelder wurde die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr nach Grünhain in den Brunnweg alarmiert.
Dort gab es eine starke Rauchentwicklung, Auslöser war offenbar angebranntes Essen. Es kam laut Polizei zu keinem Wohnungsbrand. Einsatzkräfte brachten das angebrannte Essen ins Freie und belüfteten anschließend die Wohnung.
Die Mieterin (61) der Wohnung wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Im Einsatz waren der diensthabende Kreisbrandmeister, die Freiwilligen Feuerwehren aus Grünhain, Beierfeld und Waschleithe sowie die Hauptwache Schwarzenberg.
Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.
Garage in Königswalde in Flammen
In der Nacht zu Dienstag kam es dann in Königswalde zu einem weiteren Einsatz der Feuerwehr.
Gegen Mitternacht geriet aus noch ungeklärter Ursache in einer Garage, die an einem Wohnhaus angebaut war, nach Polizeiinformationen ein Stromaggregat in Brand.
Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf ein in der Garage abgestelltes Auto über.
Als die Feuerwehr eintraf, stand die Garage bereits komplett in Flammen. Das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnten die Einsatzkräfte verhindern. Mehrere Gasflaschen aus der Garage wurden ins Freie gebracht und abgekühlt. Bei dem Brand wurde laut Polizei eine Frau (74) verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.
Die Garage und auch das Auto wurden durch die Flammen zerstört. Im Einsatz waren neben einem Rettungswagen und der Polizei, 55 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Königswalde, Grumbach, Annaberg, Buchholz und Crottendorf sowie der diensthabende Kreisbrandmeister.
Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.
Erstmeldung: 24. März, 7.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 8.07 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: André März, Niko Mutschmann