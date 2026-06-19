Schlüssel verschwunden: Baby in heißem Auto gefangen

Hamminkeln - Ein Säugling ist aus einem überhitzten Auto auf einem Parkplatz im niederrheinischen Hamminkeln gerettet worden.

Die Feuerwehr musste eine Autoscheibe einschlagen, um den eingeschlossenen Säugling aus dem überhitzten Wagen zu retten. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Feuerwehr schlug eine Scheibe ein und holte das Mädchen aus dem Wagen. Das Baby und die unter Schock stehende Mutter habe man nach dem Vorfall vom Donnerstag im Kreis Wesel vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, schilderte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage. Mehrere Medien hatten berichtet.

Die Mutter hatte ihr Baby nach einem Einkauf wieder ins Auto gebracht, auf dem Maxi-Cosi festgeschnallt und dann noch schnell den Einkaufwagen weggebracht, wie der Sprecher berichtete.

Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Autoschlüssel weg war. Ihr Handy lag im Auto. Sie habe einen Passanten um Hilfe gebeten.

Gemeinsam versuchten sie, die Heckscheiben einzuschlagen, um so an einen Türgriff zu gelangen. Weil das scheiterte, rief der Passant die Feuerwehr.