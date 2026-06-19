Blitzeinschlag? Mehrfamilienhaus lichterloh in Flammen

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Am Freitag hat ein Mehrfamilienhaus in Basedow im Landkreis Herzogtum Lauenburg gebrannt. War ein Blitzeinschlag dafür verantwortlich?

Von Bastian Küsel-Kanbach

Basedow - Großeinsatz für die Feuerwehr: Am Freitag hat ein Mehrfamilienhaus in Basedow im Landkreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) gebrannt. War ein Blitzeinschlag dafür verantwortlich?

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits lichterloh in Flammen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits lichterloh in Flammen.  © NEWS5/Dominick Waldeck

Wie Einsatzleiter Lars Heuer vor Ort mitteilte, waren die Kameraden gegen 8 Uhr zu dem brennenden Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten im Finkenstieg alarmiert worden.

Beim Eintreffen der Kräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits lichterloh in Flammen, zudem waren die beiden oberen Wohnungen betroffen.

Die Feuerwehr war zunächst davon ausgegangen, dass eine Person vermisst werde und begann deshalb umgehend mit der Menschenrettung. Nach der Kontrolle der unteren Wohnungen bestätigte sich das jedoch nicht.

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Mit vereinten Kräften konnten die Kameraden schließlich verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Andere Gebäude wurden demnach nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Auch die beiden oberen Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.
Auch die beiden oberen Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.  © NEWS5/Dominick Waldeck

Verletzt wurde durch die Flammen nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Derzeit wird von einem Blitzeinschlag ausgegangen.

Titelfoto: NEWS5/Dominick Waldeck

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