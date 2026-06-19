Transporter brennt: Zirkus hilft mit gefülltem Kinderpool aus

Schwarzenberg - Bei einem Brand am Freitagnachmittag in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) half ein gastierender Zirkus bei den Löscharbeiten.

In einem Mercedes-Transporter brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus. © Niko Mutschmann

Gegen 13.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenfeld an den Neustädter Ring gerufen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fing dort der Motorraum eines Transporters der Marke Mercedes Feuer.

Noch bevor die Feuerwehrleute eintrafen, gelang es Anwesenden, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Mitarbeiter des derzeit auf dem angrenzenden Festplatz gastierenden Zirkus brachten zudem einen mit Wasser gefüllten Kinderpool zur Einsatzstelle und halfen bei der Brandbekämpfung.

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Sachsenfeld mitteilte, übernahmen die eintreffenden Einsatzkräfte schlussendlich dann die Restlöscharbeiten.

Zudem wurde der Transporter mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um mögliche Glutnester auszuschließen. Unterstützt wurde die Freiwillige Feuerwehr Sachsenfeld dabei von Kameraden der Hauptwache.