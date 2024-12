"Schrauber"-Werkstatt brennt lichterloh: Zehn Autos fallen den Flammen zum Opfer

Schwalm-Eder-Kreis - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch hat ein Brand in einer privat genutzten Werkstatt im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis zehn Autos komplett zerstört.

Ein Nachbar hatte das Feuer gegen 1 Uhr in der Früh bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. © 5VISION.NEWS

Bei den schon älteren Fahrzeugen hatte es sich wohl um echte Liebhaberstücke gehandelt, da das Gebäude laut einem Sprecher der Polizei als "Schrauberwerkstatt" genutzt wurde.

Wie der Sprecher weiter berichtet, hatte ein Nachbar gegen 1 Uhr das Feuer in dem Haus in der Jahnstraße in Spangenberg bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die etwa 70 Einsatzkräfte hätten den Brand unter Kontrolle bringen, aber nicht verhindern, können, dass die zehn Autos den Flammen zum Opfer fielen.