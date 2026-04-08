Schreinerei geht in Flammen auf: Millionenschaden bei Brand im Schwarzwald

Schonach - Bei einem Brand in einer Schreinerei im Schwarzwald ist ein Millionenschaden entstanden.

Die Schreinerei im Schwarzwald brannte in der Nacht lichterloh. © 7aktuell.de | Marc Eich

Das Gebäude in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) sei in der Nacht auf Mittwoch komplett ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher.

Der Brand wurde gegen 2 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Am Morgen waren die Einsatzkräfte demnach noch mit dem Löschen einzelner Glutnester beschäftigt.