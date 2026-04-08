 511

Schreinerei geht in Flammen auf: Millionenschaden bei Brand im Schwarzwald

Eine Schreinerei im Schwarzwald steht komplett in Flammen. Feuerwehrleute löschen den Brand. Doch der Schaden ist immens.

Von Marcel Gnauck

Schonach - Bei einem Brand in einer Schreinerei im Schwarzwald ist ein Millionenschaden entstanden.

Die Schreinerei im Schwarzwald brannte in der Nacht lichterloh.
Die Schreinerei im Schwarzwald brannte in der Nacht lichterloh.  © 7aktuell.de | Marc Eich

Das Gebäude in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) sei in der Nacht auf Mittwoch komplett ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher.

Der Brand wurde gegen 2 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Am Morgen waren die Einsatzkräfte demnach noch mit dem Löschen einzelner Glutnester beschäftigt.

Verdacht auf Brandstiftung in Aachener Klinik: Mehrere Verletzte
Feuerwehreinsätze Verdacht auf Brandstiftung in Aachener Klinik: Mehrere Verletzte

Die Feuerwehr kämpfte darum, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.
Die Feuerwehr kämpfte darum, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.  © 7aktuell.de | Marc Eich

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Erstmeldung: 8.55 Uhr, aktualisiert um 10.26 Uhr.

Titelfoto: 7aktuell.de | Marc Eich

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: