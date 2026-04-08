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Schreinerei geht in Flammen auf: Millionenschaden bei Brand im Schwarzwald
Von Marcel Gnauck
Schonach - Bei einem Brand in einer Schreinerei im Schwarzwald ist ein Millionenschaden entstanden.
Das Gebäude in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) sei in der Nacht auf Mittwoch komplett ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher.
Der Brand wurde gegen 2 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Flammen.
Am Morgen waren die Einsatzkräfte demnach noch mit dem Löschen einzelner Glutnester beschäftigt.
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Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.
Erstmeldung: 8.55 Uhr, aktualisiert um 10.26 Uhr.
Titelfoto: 7aktuell.de | Marc Eich