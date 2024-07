10.07.2024 09:37 Schreinerei steht lichterloh in Flammen: 100 Feuerwehrleute im Großeinsatz

In einer Schreinerei in Hilden ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war die ganze Nacht über im Einsatz.

Von Patrick Richter

Hilden - In einer Schreinerei in Hilden (Kreis Mettmann) hat es am Dienstagabend ein größeres Feuer gegeben. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort. Die meterhohen Flammen schlugen aus dem Dach der brennenden Schreinerei. © Patrick Schüller Der Brand war laut der Feuerwehr Hilden am Abend in der Schreinerei im Mühlenbachweg ausgebrochen. Kurz vor 20 Uhr war bereits eine große Rauchsäule über der Halle zu sehen. Auch die Warnapp "NINA" hatte angeschlagen und die Bevölkerung in der Umgebung gewarnt. Schließlich habe das ganze Gebäude in Vollbrand gestanden. Hohe Flammen schlugen aus dem Dach. Verletzte hat es nach Angaben der Feuerwehr nicht gegeben. Insgesamt waren an dem Einsatz 100 Feuerwehrleute die ganze Nacht über beteiligt. Es gab auch Unterstützung von benachbarten Wachen aus dem Kreis Mettmann. Auch das Technische Hilfswerk wurde angefordert, um das zerstörte Dach abzutragen. Feuerwehreinsätze Brennende Reifen auf Autobahn: Lastwagen in Flammen! Dabei flammte das Feuer immer wieder auf. Zusätzlich erschwert wurden die Löscharbeiten durch eine Gewitterfront, die währenddessen über die Halle zog. Anschließend konnten die Retter dann zu den Glutnestern im Inneren der Schreinerei vordringen. Das Feuer ist aktuell unter Kontrolle. Am Morgen liefen noch Nachlöscharbeiten. Ermittlungen zur Brandursache laufen! Nur mithilfe von Drehleitern konnten die Einsatzkräfte das Dach und die Glutnester im Inneren des Gebäudes löschen. © Gianni Gattus / Blaulicht Solingen Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist ebenfalls noch unklar. Die Ermittlungen dazu hatten aber bereits während der Nachlöscharbeiten am Mittwochmorgen begonnen.

Titelfoto: Patrick Schüller