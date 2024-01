30.01.2024 08:50 Schulbus brennt lichterloh in Wohngebiet - mit verheerenden Folgen!

Ein Schulbus, der am Montagmittag im Donnersbergkreis plötzlich Feuer gefangen hatte, richtete im Ort Imsweiler Schaden in sechsstelliger Höhe an.

Von Marc Thomé

Imsweiler - Ein brennender Schulbus hat am gestrigen Montag im Donnersbergkreis (Rheinland-Pfalz) für einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich gesorgt. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war, stand der Schulbus schnell komplett in Flammen. Vier Häuser wurden bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. © Polizeidirektion Kaiserslautern Mehrere Wohnhäuser sind laut der Polizei durch das Feuer außerdem zurzeit unbewohnbar. Wie ein Sprecher sagte, war der bis auf den Fahrer unbesetzte Bus auf der B48 unterwegs, als er in der Ortschaft Imsweiler plötzlich aus ungeklärter Ursache Feuer fing. Der Fahrer hatte den Bus gerade noch rechtzeitig verlassen können, ehe das Fahrzeug komplett in Flammen aufging. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand zwar bald unter Kontrolle, allerdings waren im dicht bebauten Ort vier Häuser von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Personen kamen aber glücklicherweise laut dem Polizeisprecher nicht zu Schaden. Der ausgebrannte Bus wurde im Anschluss abgeschleppt. Zur Klärung der genauen Brandursache hat die Polizei einen Gutachter hinzugezogen.

Titelfoto: Polizeidirektion Kaiserslautern