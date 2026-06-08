Schule und Kita geräumt! Alarm wegen starkem Gasgeruch in Eppingen
Eppingen - Ein starker Gasgeruch in einer Grundschule hat am Montagmorgen einen großen Feuerwehreinsatz in Eppingen im Landkreis Heilbronn ausgelöst. Ein benachbarter Kindergarten musste vorsorglich geräumt werden.
Wie die Stadt Eppingen mitteilte, bemerkten die Schulleitung der Burgbergschule und das städtische Gebäudemanagement den gefährlichen Gasgeruch gegen 6.30 Uhr. Zu diesem frühen Zeitpunkt befanden sich noch keine Schulkinder auf dem Gelände.
Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, leiteten die Stadtverwaltung, die Einsatzkräfte und der Gasnetzbetreiber "Netze Südwest" umgehend erste Sicherheitsmaßnahmen ein.
Bevor die Feuerwehrleute die Räumlichkeiten zur genauen Erkundung der Ursache gefahrlos betreten können, muss zunächst die hohe Gaskonzentration im Gebäude verringert werden.
Aktuell ist die Freiwillige Feuerwehr Eppingen mit 42 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort.
Als reine Vorsichtsmaßnahme wurde auch der benachbarte Kindergarten geräumt. "Alle Schul- und Kindergartenkinder wurden für den heutigen Tag entlassen, ein Betreuungsbetrieb findet bis auf Weiteres nicht statt", erklärte die Stadt.
Laut Angaben der Stadtverwaltung wurden die Eltern bereits informiert und erhalten weitere Details zum Vorgehen direkt über die Leitungen von Schule und Kindergarten. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.
Titelfoto: Julian Buchner / EinsatzReport24