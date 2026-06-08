Schule und Kita geräumt! Alarm wegen starkem Gasgeruch in Eppingen

Eppingen - Ein starker Gasgeruch in einer Grundschule hat am Montagmorgen einen großen Feuerwehreinsatz in Eppingen im Landkreis Heilbronn ausgelöst. Ein benachbarter Kindergarten musste vorsorglich geräumt werden.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Wie die Stadt Eppingen mitteilte, bemerkten die Schulleitung der Burgbergschule und das städtische Gebäudemanagement den gefährlichen Gasgeruch gegen 6.30 Uhr. Zu diesem frühen Zeitpunkt befanden sich noch keine Schulkinder auf dem Gelände.

Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, leiteten die Stadtverwaltung, die Einsatzkräfte und der Gasnetzbetreiber "Netze Südwest" umgehend erste Sicherheitsmaßnahmen ein.

Bevor die Feuerwehrleute die Räumlichkeiten zur genauen Erkundung der Ursache gefahrlos betreten können, muss zunächst die hohe Gaskonzentration im Gebäude verringert werden.

Aktuell ist die Freiwillige Feuerwehr Eppingen mit 42 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort.

Als reine Vorsichtsmaßnahme wurde auch der benachbarte Kindergarten geräumt. "Alle Schul- und Kindergartenkinder wurden für den heutigen Tag entlassen, ein Betreuungsbetrieb findet bis auf Weiteres nicht statt", erklärte die Stadt.