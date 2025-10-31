Schuppen in Vollbrand: Flammen drohen auf Wohnhaus überzugreifen

Die Flammen eines lichterloh brennenden Schuppens in Liebschützberg drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Von Lisa Marie Peisker

Liebschützberg - Dichte Rauchwolken umgaben am Freitagmittag den Liebschützberger Ortsteil Clanzschwitz. Grund war ein lichterloh brennender Schuppen, dessen Flammen drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Der Schuppen brannte vollständig nieder.
Der Schuppen brannte vollständig nieder.  © EHL Media/Tim Meyer

Nachdem gegen 11.15 Uhr der Notruf eingegangen war, rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Laas, Leckwitz, Gaunitz-Terpitz, Wellerswalde, Zaußwitz und Oschatz zu dem Brand aus.

Zu verfehlen war er nicht. Schließlich mussten die Einsatzkräfte nur dem dichten Rauchnebel folgen.

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag bestätigte, war die Lage vor Ort brenzlich.

Autos und Werkstatt ausgebrannt: Millionenschaden nach Verpuffung
Feuerwehreinsätze Autos und Werkstatt ausgebrannt: Millionenschaden nach Verpuffung

Das Feuer drohte nämlich auf ein angrenzendes Haus überzugreifen. Die Feuerwehrkräfte konnten dies jedoch verhindern.

Das Häuschen brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Dichte Rauchwolken hüllten den Ort ein.
Dichte Rauchwolken hüllten den Ort ein.  © EHL Media/Tim Meyer

"Im Schuppen waren unter anderem Motorräder und Gartengeräte abgestellt." so Freitag.

Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Montage: EHL Media/Tim Meyer

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: