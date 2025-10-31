Schuppen in Vollbrand: Flammen drohen auf Wohnhaus überzugreifen

Liebschützberg - Dichte Rauchwolken umgaben am Freitagmittag den Liebschützberger Ortsteil Clanzschwitz. Grund war ein lichterloh brennender Schuppen, dessen Flammen drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Der Schuppen brannte vollständig nieder. © EHL Media/Tim Meyer

Nachdem gegen 11.15 Uhr der Notruf eingegangen war, rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Laas, Leckwitz, Gaunitz-Terpitz, Wellerswalde, Zaußwitz und Oschatz zu dem Brand aus.

Zu verfehlen war er nicht. Schließlich mussten die Einsatzkräfte nur dem dichten Rauchnebel folgen.

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag bestätigte, war die Lage vor Ort brenzlich.

Das Feuer drohte nämlich auf ein angrenzendes Haus überzugreifen. Die Feuerwehrkräfte konnten dies jedoch verhindern.

Das Häuschen brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.