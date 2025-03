Schwarzer Rauch: Brand auf ehemaligem Bahnhofsgelände

Hartha - Großer Feuerwehreinsatz am Freitagvormittag in Mittelsachsen !

Große dunkle Rauchwolken stiegen aus dem ehemaligen Bahnhofsgebäude. © EHL Media/Dietmar Thomas

Um kurz nach 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus Hartha, Gersdorf, Wendishain und Waldheim zu dem ehemaligen Bahnhofsgelände in Hartha gerufen.

Ersten Informationen zufolge kam es dort zu einem Dachstuhlbrand, weshalb auch die Drehleiter zur Unterstützung alarmiert wurde.

Vor Ort bestätigte sich dieser jedoch nicht. Stattdessen brannten einige alten Reifen im Inneren des Gebäudes, erklärte Einsatzleiter Mike Wagner.

Bereits zum vierten Mal in den letzten vier Monaten mussten die Einsatzkräfte auf das Gelände ausrücken. "An Silvester haben wir den Keller gelöscht, am 24. Dezember früh den Anbau. Am Donnerstag erst Unrat, nachdem Kinder am Bahnhof gespielt hatten", so Wagner.