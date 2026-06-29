Feuerwehr-Großeinsatz in Plauen: Sperrung wegen Gas-Alarm

Plauen - Gas-Alarm in Plauen ( Vogtlandkreis )! Am Montagnachmittag hat ein Feuerwehr-Großeinsatz für Sperrungen in der Stadt gesorgt.

In Plauen gab es am Montagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz, weil rund um den Theaterplatz ein Gasgeruch wahrgenommen wurde. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF

Wie die Stadt mitteilte, war der unklare Gas-Geruch kurz nach 15 Uhr im Bereich des Dormero-Hotels und dem Theaterplatz aufgetreten. Die Feuerwehr rückte an und kontrollierte den Bereich. Die Ursache konnte dann glücklicherweise schnell ausgemacht werden. Schuld war eine Mülltonne.

"Dort wurden aufgrund der Temperaturen und der Hitze Fäulnisgase, die in dem Bereich massiv waren, als Gas-Geruch empfunden", so die Stadt.

Allerdings löste zur gleichen Zeit eine Brandmeldeanlage aus - noch ist hier unklar, ob es einen Zusammenhang gibt. Die Kameraden kontrollierten das Hotel zusammen mit dem Gasversorger, ohne eine Ursache zu finden.

Die Schüler des Vogtlandkonservatoriums "Clara Wieck" konnten während des Einsatzes weiterhin im Gebäude bleiben. Das geschah zur Sicherheit, um die Schüler nicht dem Gestank auszusetzen.

Nach etwa einer Stunde konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden und die Sperrungen rund um den Theaterplatz in Plauen wurden aufgehoben.