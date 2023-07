Schwelbrand in Mehrfamilienhaus: 83-Jähriger stirbt

Hannover - Tragisch! Am Donnerstagabend kam ein Senior aus dem niedersächsischen Pattensen bei Hannover bei einem Schwelbrand ums Leben.

Die Freiweillige Feuerwehr musste eine Frau evakuieren. Für den 83-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symboldbild) © federicofoto/123RF

Laut erster Erkenntnisse des Kriminaldienstes Hannover musste die Freiwillige Feuerwehr am gestrigen Abend gegen 20.50 Uhr in den Ortsteil Jeinsen ausrücken. Grund dafür war eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in einem Mehrfamilienhaus.

Diese wurde durch die Messung der Feuerwehrleute bestätigt. Sie mussten deshalb eine Bewohnerin des Hauses evakuieren.

Im Parterrebereich des Gebäudes war es dafür leider zu spät. Dort fanden sie einen leblosen Senior in seiner Wohnung vor. Der 83-Jährige war infolge des Schwelbrandes verstorben.