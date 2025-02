28.02.2025 12:41 Schwerer Brand in Braunschweig: Mieter lebensbedrohlich verletzt!

Am Donnerstag wurde ein Mann in bei einem Brand in Braunschweig lebensbedrohlich verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Braunschweig - In Braunschweig (Niedersachsen) ist es am Donnerstagvormittag zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung gekommen, bei dem eine Person lebensbedrohlich verletzt wurde. Die Feuerwehr konnte den Mann nur bewusstlos aus seiner Dachgeschosswohnung befreien. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Braunschweig Gegen etwa 9.40 Uhr erhielten die Beamten der Polizei Braunschweig die Information über einen Brand in der Holwedestraße. Hier war ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Der 65-jährige Mieter der Wohnung konnte durch die Feuerwehr nur bewusstlos aus den Flammen gerettet werden. Bei dem Brand wurde der Mann lebensbedrohlich verletzt und kam nach der Rettung in eine Spezialklinik. Feuerwehreinsätze Großbrand im Hafen: Brennender Kran hält Feuerwehr in Atem Nach aktuellen Informationen des Krankenhauses befindet sich der Verletzte glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr. Die Wohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Derzeit wird die Schadensumme auf eine Zahl im oberen fünfstelligen Bereich geschätzt. Der Brandort wurde nach den Löscharbeiten von der Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Braunschweig