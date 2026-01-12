Schwerer Brand in Mosbach: Senior bei Sprung aus Fenster lebensgefährlich verletzt

Mosbach - Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpfte in der Nacht zu Montag gegen die Flammen in einem Wohnhaus in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Ein Mann (80) zog sich schwerste Verletzungen zu.

Ein 80-Jähriger wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Zu dem nächtlichen Brandeinsatz kam es gegen 23.43 Uhr, wie die Polizei Heilbronn mitteilte. Das Feuer breitete sich dabei schnell auf das gesamte Gebäude in der Kistnerstraße aus.

Der einzige Bewohner, ein 80-jähriger Mann, sah offenbar keinen anderen Ausweg, als sich durch einen Sprung aus dem ersten Obergeschoss vor den Flammen zu retten. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Während der Löscharbeiten griffen die Flammen auch auf umliegende Bäume über, weshalb ein Nachbarhaus vorsorglich evakuiert wurde. Die vier Anwohner blieben glücklicherweise unverletzt.

Neben dem Senior wurde zudem ein Feuerwehrmann im Einsatz verletzt. Insgesamt war die Feuerwehr mit 58 Einsatzkräften aus Mosbach und Neckarelz vor Ort.