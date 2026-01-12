 560

Schwerer Brand in Mosbach: Senior bei Sprung aus Fenster lebensgefährlich verletzt

Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpfte in der Nacht zu Montag gegen die Flammen in einem Wohnhaus in Mosbach. Ein Mann zog sich schwerste Verletzungen zu.

Von Johanna Baumann

Mosbach - Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpfte in der Nacht zu Montag gegen die Flammen in einem Wohnhaus in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Ein Mann (80) zog sich schwerste Verletzungen zu.

Ein 80-Jähriger wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto)
Ein 80-Jähriger wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Zu dem nächtlichen Brandeinsatz kam es gegen 23.43 Uhr, wie die Polizei Heilbronn mitteilte. Das Feuer breitete sich dabei schnell auf das gesamte Gebäude in der Kistnerstraße aus.

Der einzige Bewohner, ein 80-jähriger Mann, sah offenbar keinen anderen Ausweg, als sich durch einen Sprung aus dem ersten Obergeschoss vor den Flammen zu retten. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Während der Löscharbeiten griffen die Flammen auch auf umliegende Bäume über, weshalb ein Nachbarhaus vorsorglich evakuiert wurde. Die vier Anwohner blieben glücklicherweise unverletzt.

Wohnhaus-Brand: Gebäude teilweise eingestürzt und unbewohnbar
Feuerwehreinsätze Wohnhaus-Brand: Gebäude teilweise eingestürzt und unbewohnbar

Neben dem Senior wurde zudem ein Feuerwehrmann im Einsatz verletzt. Insgesamt war die Feuerwehr mit 58 Einsatzkräften aus Mosbach und Neckarelz vor Ort.

Der Sachschaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: