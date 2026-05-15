Schwerer Chemieunfall in Industriebetrieb: 30 Menschen verletzt, zwei davon lebensgefährlich

Nürnberg - Schwerer Chemieunfall am Freitagmittag in einem Industrieunternehmen in der Thurn-und-Taxis-Straße im Nürnberger Nordosten!

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © NEWS5 / Felix Besold

Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) wurden dabei rund 30 Menschen verletzt, zwei davon schwer. Einer von ihnen musste reanimiert werden.

Zunächst gingen die Behörden von sieben Verletzten aus. Inzwischen wurde die Zahl jedoch nach oben korrigiert.

Den Angaben gemäß waren die Chemikalien auf dem Areal im Stadtteil Schafhof gegen 11.30 Uhr ausgetreten. Die Berufsfeuerwehr war daraufhin mit einem Großaufgebot sowie einem spezialisierten Gefahrstoffzug im Einsatz.

Zwischenzeitlich waren laut Feuerwehr insgesamt etwa 100 Rettungskräfte vor Ort.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, handelt es sich um eine Firma, die routinemäßig mit Chemikalien arbeitet. Die gesamte Anlage sei zunächst evakuiert worden.

Zahlreiche Mitarbeitende mussten medizinisch untersucht und psychologisch betreut werden.